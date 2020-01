Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In tuta e pronto per allenarsi. Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, questa mattina è ancora a Zingonia e a disposizione dell'allenatore Gian Piero Gasperini. "Per ora sono qui", ha detto ai tifosi che gli chiedevano novità sul sul futuro. Ma il difensore classe '86 è davvero a un passo dal Genoa: firmerà un contratto col club rossoblù valido fino a giugno 2022.