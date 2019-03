Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

Il difensore dell'Atalanta Andrea Masiello ha commentato in zona mista la vittoria odierna contro la Fiorentina. Questo quanto raccolto da TMW: "Abbiamo giocato contro una squadra che ha dei valori e l'abbiamo battuta meritatamente. La partita era iniziata male, ma abbiamo avuta l'anima per reagire e vincere. Abbiamo studiato pregi e difetti della partita di domenica per lavorare sui difetti, conoscevamo bene il nostro avversario. Le offese a Chiesa sono iniziate dopo la partita del girone d'andata, ma tra noi calciatori c'è dialogo. I tifosi poi possono pensare quello che vogliono. Il minuto per Astori è stato molto emozionante, è stato giusto fermarsi per ricordarlo".