TMW - Atalanta, Mattiello vicino al Cagliari nell'operazione Joao Pedro

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Definito l'acquisto di Luis Muriel, l'Atalanta continua a monitorare il mercato in attacco in vista della prossima stagione. Un nome che piace - anche se all'interno del club c'è resistenza perché non convince del tutto - è quello di Joao Pedro del Cagliari. Un'operazione che potrebbe eventualmente sbloccarsi con l'inserimento del cartellino di Federico Mattiello (ultima stagione in prestito al Bologna ma di proprietà dell'Atalanta), un profilo che piace al club sardo.