© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sarà un emissario del Tottenham, questa sera all'Atalanta Stadium, per osservare in particolare Franck Kessie e Jesus Suso. Il Milan si gioca a Bergamo una bella fetta di quarto posto, ma il mercato non si ferma: perché lo scout degli Spurs è alla seconda missione per il centrocampista ivoriano, già osservato nelle scorse settimane, mentre lo spagnolo piace molto a Pochettino. Gattuso lo considera inamovibile, mentre la dirigenza rossonera non è di questo avviso, in caso di offerta irrinunciabile (cioè i 40 milioni della clausola rescissoria).