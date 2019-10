© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' certamente tra le società più attive a livello di scouting e di osservatori presenti sul territorio, l'Atalanta del ds Giovanni Sartori. La Dea è stata avvistata, con un suo uomo, anche in Brasile, anche a osservare una gara del Brasilerao B. Sugli spalti della gara tra Oeste e Ponte Preta, anche: in campo numerosi talenti, per una gara che avrebbe visto finire sul taccuino dei bergamaschi il mediano del Ponte Preta, Lucas Mineiro, e Fabio, punta ventiduenne dell'Oeste.