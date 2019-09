TMW - Atalanta, Muriel verso la convocazione. Partirà dalla panchina

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone notizie per la Dea in vista del match di questa sera contro la Dinamo Zagabria. Secondo quanto raccolto dai nostri inviati Luis Muriel si è regolarmente allenato questa mattina e va verso la convocazione. Possibile che venga inserito nel secondo tempo in caso di necessità.