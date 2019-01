Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Timothy Castagne non si muove da Bergamo. L'esterno nerazzurro, che aveva ricevuto diverse proposte negli ultimi giorni, tra cui un forte interessamento da parte della Fiorentina, resterà agli ordini di Gasperini almeno fino al termine della stagione. La società del presidente Percassi ha deciso di non privarsi del calciatore che è apparso in crescita nel corso delle ultime settimane.