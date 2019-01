TMW - Atalanta, no alla prima offerta dell'Al Hilal per Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sogno è chiaro. Il presidente dell'Al-Hilal non molla e nei prossimi giorni è intenzionato a tornare alla carica. Quello del club più prestigioso di Arabia Saudita, dove militano tra gli altri Bafetimbi Gomis, Andre Carrillo, Botia e dove in panchina c'è Jorge Jesus, è un obiettivo chiaro: portare a Riyad il Papu, Alejandro Gomez. La prima offerta da 8-10 milioni, però, è stata rifiutata dall'Atalanta che non ha intenzione di far partire il giocatore a gennaio. L'Al Hilal, però, vuole rialzare la posta. Tra qualche giorno, infatti, dall'Arabia arriverà a Bergamo una nuova proposta per il Papu.