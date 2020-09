tmw Atalanta, non solo Giannoulis: contatti per Junior Firpo, le cifre

L'Atalanta lavora su più tavoli per la fascia sinistra. Perché l'addio di Arkadiusz Reca sembra vicino, con il Genoa che è in pole position sulle altre. La dirigenza ha messo nel mirino Dimitrios Giannoulis del PAOK Salonicco, con una offerta da 6 milioni di euro ma il passaggio del turno nei preliminari in Champions League potrebbe essere un severo ostacolo per i nerazzurri, che non vorrebbero arrivare ai 10 ora chiesti dai greci.

ALTERNATIVA FIRPO - Così nelle ultime ore c'è stato un contatto fra i dirigenti della squadra bergamasca e il Barcellona per Junior Firpo, esterno sinistro che è in uscita dal Barça. Potrebbe essere l'idea giusta: Gosens avrebbe una alternativa di spicco sulla fascia sinistra, come Piccini con Hateboer, e fra un anno ne potrebbe prendere il posto qualora arrivasse una super offerta oltre i 25 milioni di euro, la cifra giusta per lasciarlo libero.

LE CIFRE - Non sono da poco. Perché se è vero che Junior Firpo non ha fatto benissimo, il Barça vorrebbe più o meno riprendersi i 25 milioni spesi un anno fa per prenderlo dal Betis. Però c'è un'apertura importante al prestito con diritto di riscatto: 2 milioni per prenderlo inizialmente, 18 per riscattarlo più 5 di bonus totali. E l'ingaggio? Non è monstre, perché il laterale percepisce 1,4 milioni di euro annui, in caso di contratto migliorativo (intorno agli 1,5, quadriennale con opzione per il quinto) potrebbe dire di sì per la nuova avventura. Questione di logiche: prendee Giannoulis oppure avere già in casa il sostituto di Gosens fra un anno, in caso di buon campionato?