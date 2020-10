tmw Atalanta, nuovo giro di tamponi dopo la positività: si attendono i risultati

Dopo il caso di positività di un membro del gruppo squadra, l'Atalanta si sta muovendo per poter rispettare tutte le indicazioni del Protocollo FIGC e dell'ATS. Visti gli esiti dei primi tamponi, il club sta provvedendo in queste ore ad eseguire - come da procedura - un nuovo giro di esami: a breve arriveranno i nuovi risultati che faranno maggiore chiarezza su quanto accaduto. Al momento il match col Cagliari, in programma domani alle ore 12.30, non sembra essere a rischio.