tmw Atalanta, obiettivo Junior Firpo: in settimana l'agente dello spagnolo arriverà in Italia

Junior Firpo è più che un'idea per l'Atalanta, visto che lo stesso Gian Piero Gasperini ha richiesto l'esterno spagnolo del Barcellona. Nei prossimi giorni l'agente - come raccolto dalla nostra redazione - arriverà in Italia: la possibile destinazione resta Bergamo, sebbene a inizio mercato Firpo avesse posto il veto su qualsiasi destinazione non fosse Inter e Juventus. C'è ancora da capire la fattibilità dell'operazione con il club orobico, anche in virtù delle possibili dimissioni di Bartomeu che potrebbero bloccare tutto. Il 24enne piace anche a Fiorentina e Inter (più volte Firpo è stato indicato come pedina di scambio nell'eventuale affare Lautaro), ma nelle ultime ore il futuro dell'esterno iberico è tra Zingonia e il Camp Nou.