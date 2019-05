© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta pensa al futuro. Con un Duvan Zapata che potrebbe lasciare Bergamo - in caso di offerta intorno ai 50 milioni di euro - i nerazzurri hanno messo gli occhi su Patrick Cutrone, attaccante classe 1998 di proprietà del Milan.

Operazione fattibile - Nove gol in 42 presenze totali in stagione, il ragazzo vorrebbe giocare di più, dopo un'annata vissuta prevalentemente in panchina, da spalla di Higuain prima e Piatek poi. La valutazione che ne fanno i rossoneri è vicina ai 25 milioni di euro, ma non è detto che non ci possa essere un prestito con diritto di riscatto, come fatto proprio con Zapata.