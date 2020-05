tmw Atalanta, oggi giorno di riposo. Domani si riparte, in attesa del protocollo

Giorno di riposo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, dopo gli allenamenti individuali e facoltativi delle scorse settimane, rimarranno a riposo. Domani è prevista la prima sessione di gruppo dopo lo stop delle attività per via dell'emergenza coronavirus. Al momento non ci sono ancora indicazioni specifiche sul programma settimanale, ma salvo nuovi stravolgimenti la compagine orobica potrà ritornare ad allenarsi in gruppo.