tmw Atalanta, ottimismo per Pasalic. Sconto più vicino: quadriennale e ingaggio

L'Atalanta sta trattando con il Chelsea per riscattare Mario Pasalic, centrocampista croato che in questa stagione è praticamente esploso, segnando parecchi gol importanti, anche in Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri hanno trovato l'accordo per uno sconto sul prestito di questa stagione - sarà meno di un milione - ed è probabile che riescano ad avere un abbassamento anche del riscatto prossimo.

QUADRIENNALE DA 1,5 A STAGIONE - Pasalic ha un contratto con il Chelsea da 1,4 milioni di euro fino al 30 giugno 2022, ma erano altri tempi e soprattutto altre società. L'Atalanta è intenzionata confermargli lo stipendio - in leggera crescita verso l'alto - per fargli firmare un quadriennale che lo metta al riparo da eventuali offerte da parte di altre società.