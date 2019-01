Fonte: Andrea Losapio

José Luis Palomino e il Boca Juniors: continua il pressing incrociato sull'Atalanta. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il difensore argentino ha saltato l'allenamento odierno: chiara la sua intenzione di tornare in patria, e in particolare di vestire la maglia degli xeneizes. Che però hanno ancora strada da fare, per convincere l'Atalanta. A livello economico: il Boca, infatti, finora ha messo sul piatto 5 milioni di euro. Gli orobici, viceversa, ne chiedono il doppio. La distanza, in sostanza, è ancora ampia. Ma la volontà del giocatore, da oggi, è ancora più chiara.