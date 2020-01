Fonte: Dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di PhotoViews

Il difensore dell’Atalanta Jose Palomino ha commentato così in zona mista il pareggio di oggi contro l’Inter: “Prendiamo questa partita in maniera positiva perché non è facile giocare qua, ogni loro giocatore è forte. Il pareggio è quello che è e ora pensiamo a mercoledì".

Il duello con Lukaku?

"Sì, lui fisicamente ha molta qualità ed è forte. Anche Lautaro...sono due giocatori di qualità, sapevamo che sarebbe stata dura".

La reazione?

"Abbiamo perso tempo nella prima frazione per prendere le misure, poi nella ripresa siamo andati meglio. Speriamo di continuare così, quasi vinciamo".

Si può ripetere l'impresa di tornare in Champions?

"Noi guardiamo partita per partita e lavoriamo su quelle".