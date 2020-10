tmw Atalanta-Papu Gomez 2024: incontro nei prossimi giorni, le ultime

Papu Gomez e il futuro, ancora all’Atalanta. Possibile summit per il rinnovo del contratto la prossima settimana. Dopo il no alla ricca offerta dall’Arabia, Gomez è in attesa di una chiamata dalla Dea che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Più verosimilmente la prossima settimana. Si va verso il rinnovo fino al 2024, un anno in più rispetto alla scadenza attuale. Il Papu e l’Atalanta studiano le mosse per continuare insieme...