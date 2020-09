tmw Atalanta, Papu Gomez orientato a dire no all’Al Nassr: ore decisive, le ultime

L’Al Nassr fa sul serio, vuole il Papu Gomez. Dall’Arabia Saudita hanno presentato una maxi offerta e dai primi contatti del 31 agosto gli emissari del club sono passati ai fatti concreti sbarcando in Italia. I contatti sono in corso, l’Al Nassr ha fretta e volontà di chiudere. Il Papu un po’ meno, perché è molto legato alla città e anche la famiglia ha messo radici a Bergamo. Oggi, a poche ore dalla deadline, Gomez è orientato a dire no alla proposta dell’Al Nassr anche per ragioni personali. Il club saudita invece aspetta ancora, convinto di poter chiudere positivamente la trattativa e i contatti proseguiranno in questa direzione anche nelle prossime ore. Ma il Papu potrebbe rinunciare. E rimanere alla Dea, magari con un rinnovo di contratto (e adeguamento dell’ingaggio) che arriverebbe così nelle prossime settimane. L’Al Nassr attende. Papu riflette. E alla fine può restare all’Atalanta...