tmw Atalanta, Papu Gomez sempre più verso il no all’Al Nassr. E può rinnovare fino al 2024

vedi letture

Un’offerta irrinunciabile. Quindici milioni all’Atalanta, al Papu Gomez un biennale da 7 milioni annui con opzione per il terzo anno. L’amore per Bergamo e alcune valutazioni personali però hanno avuto la meglio sulla proposta milionaria, Papu in queste ore ha deciso di rimanere e rinunciare al trasferimento all’Al Nassr. La risposta del capitano dell’Atalanta al club arabo nelle prossime settantadue ore sarà infatti, salvo sorprese dell’ultim’ora, negativa. Inoltre la società lo considera molto importante. E nelle prossime settimane potrebbero iniziare i contatti per il rinnovo di contratto con la Dea, di cui diventerà punto fermo anche nei prossimi anni, probabilmente fino al 2024. Papu se queda, nel futuro c’è ancora l’Atalanta...