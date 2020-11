tmw Atalanta, partenza ritardata per Liverpool a causa di un problema tecnico al volo

vedi letture

Piccolo inconveniente per l'Atalanta in vista del match contro il Liverpool. A causa di un problema tecnico al volo è stata rinviata la partenza della squadra, dunque non ci sarà la classica rifinitura ad Anfield. Confermato l'orario della conferenza stampa del tecnico Gian Piero Gasperini in programma questa sera.