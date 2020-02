vedi letture

tmw Atalanta, Pasalic: "Grande spinta dei tifosi. Ora una grande gara col Valencia"

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, il match vinto in rimonta contro la Roma: “Il gol? Lo devo riguardare, sono molto contento per aver segnato ma soprattutto per la vittoria. Era importantissima in questo momento, ora ci godiamo questo momento e già da domani pensiamo a mercoledì. È stato un bel gol, ma soprattutto importante, sono contentissimo”.

Sulla partita: “Secondo me non abbiamo fatto così male nel primo tempo, abbiamo preso gol su un errore individuale, poi abbiamo avuto delle occasioni. Ovviamente se nel secondo tempo fai gol subito diventa più facile, prendi fiducia. È stato anche merito della spinta dei tifosi che ci danno una spinta in più, con loro è più facile”.

Sulla corsa alla Champions League: “Non è ancora fatta, è presto che dirlo. Ci sono ancora 14 partite, lotteremo ancora partita per partita e poi vedremo come finirà il campionato”.

Sul Valencia: “È una partita importante, una bella partita a San Siro. Lo stadio sarà pieno, noi siamo pronti. Non è importante chi fa gol, l’importante è fare un buon risultato perché poi il ritorno lo giocheremo al Mestalla. L’ideale sarebbe una vittoria, ma dopo la prima partita non è mai finita. Dobbiamo fare bene già dalla prima gara a San Siro”.

Sulla reazione: “Avevamo bisogno di fare bene, soprattutto in casa dove il risultato ci mancava da tempo. Abbiamo fatto un risultato importante e va bene così. L’importante è aiutare la squadra sia da titolare che quando subentro”.

La dedica per il gol: “Nulla di particolare, lo dedico ai miei amici e alla mia famiglia che sono sempre con me. Il gol più bello? Non lo so, dovrei rivedere gli altri. Per fortuna ho fatto tanti gol, è sempre bello segnare”.

Atalanta da secondo posto? “Troppo presto per parlare così, pensiamo partita per partita e poi vediamo dove ci porta”.