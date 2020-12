tmw Atalanta, per Toloi recupero entro la Roma difficile. E' affaticamento muscolare

Problemi in difesa per Gasperini nella settimana che porta alla sfida alla Roma: il tecnico orobico difficilmente potrà contare su Rafael Toloi e Mattia Caldara per la gara contro la formazione di Fonseca. Il centrale brasiliano ha subito un affaticamento muscolare e le chances di vederlo in campo domenica sono davvero ridotte, così come quelle del giovane Ruggeri. Per chi non ha giocato contro la Juve oggi partitella contro la primavera per chi non ha giocato, scarico per chi è sceso in campo a Torino.