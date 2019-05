TMW - Atalanta, Percassi: "Gasp a vita, blindato insieme ai nostri talenti"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, intervistato da TMW a margine della 'Gazzetta Night', ha parlato così del gran finale di stagione della Dea e dei rumors su Gasperini: "Ci stiamo avvicinando a delle partite fondamentali, ma siamo già molto contenti per i risultati ottenuti fino a oggi. Tutto ciò che arriva in più è fantastico".

La preoccupano le voci sul futuro di Gasperini?

"Intanto siamo fortunati che sia nostro: Gasperini a vita all'Atalanta, per sempre. L'ho già detto tante volte. I contratti sono chiari e non abbiamo neanche minimamente affrontato il problema".

Cosa vi aspettate dal finale di stagione?

"Dobbiamo fare un finale ottimo, ma non sarà facile perché ci aspettano delle gare complicate. Già oggi però, ripeto, siamo tutti contentissimi".

Ve la giocate anche con l'Inter?

"L'Inter è forte, riuscirà sicuramente ad andare in Champions. Noi abbiamo partite più difficili".

Come risponderà l'Atalanta alle offerte per i suoi talenti?

"Come abbiamo risposto a gennaio. Abbiamo già ricevuto tante offerte, ma le abbiamo rifiutate tutte. Noi in estate vogliamo rinforzare e non indebolire la rosa".

Si aspettava di vincere a Napoli e Roma?

"Assolutamente no. Gasperini però mi aveva detto che avremmo vinto e io mi fido totalmente di lui. Sono orgoglioso che si dica che giochiamo il miglior calcio".