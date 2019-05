TMW - Atalanta, Percassi: "In Europa con Gasperini. Ora tutte sfide cruciali"

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo ai microfoni dei giornalisti presenti, il patron dell'Atalanta Antonio Percassi parla così dei lavori allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, iniziati proprio oggi: "Un'iniziativa che aspettavamo da un anno, siamo orgogliosi. L'Atalanta investe in Bergamo, abbiamo preferito puntare sulla storia. Quarto posto? Non siamo abituati, è straordinario quanto è stato fatto fino ad ora, saremo in ogni caso felicissimi", le parole raccolte dall'inviato di TMW a Bergamo.

Nel nuovo stadio sogna di ricevere Barcellona e Real Madrid?

"Non esageriamo, sono sogni. Bisogna tenere i piedi per terra ed essere umili, la filosofia della società è questa, stiamo calmi".

La Juventus può essere lo snodo decisivo?

"Ogni partita è uno snodo cruciale, giustamente il mister dice che i tre punti possono arrivare in ogni gara, tutti stanno giocando le partite decisive".

Alla prima "pinzata" alla curva cosa ha pensato?

"E' un momento a cui pensavo da tanto, dalla prima presidenza. Le curve sono i punti di riferimento, specie la Nord, sarà una curva sicuramente potente".

Il momento più bello legato a questo stadio?

"Quando ho giocato io (ride, ndr)".

L'Europa la vivrete con Gasperini, visti i tanti club che si stanno facendo avanti?

"Sì sì, Gasperini di sicuro".

L'Atalanta è pronta per questa Champions League?

"Giochiamo queste partite al meglio, tutto quello che arriva in più è straordinario".

Ora la Coppa Italia, contro la Lazio. Una sfida diversa rispetto a quella di ieri:

"Un'altra partita sicuramente, la Lazio è una squadra forte con un grande allenatore e società, sarà una sfida difficile".

I bergamaschi attendono da 63 anni questa Coppa Italia, come si sta preparando a questo grande evento? Si aspettava un esodo del genere?

"C'è grande euforia, però non esageriamo. Sono passati 50 anni, è bello che tutti partecipino".

Dedicherà a qualcuno questa finale?

"E' un grandissimo obiettivo, inimmaginabile visto che abbiamo battuto anche la Juve, i risultati ci hanno dato ragione. Ora quello che conta è la finale, vinca il migliore".

Il momento più bello di questa stagione clamorosa?

"La vittoria con la Juventus in Coppa Italia e quella con l'Inter in campionato, qui a Bergamo. E' stato un grande spettacolo".