Fonte: Da Milano, Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta lavora agli acquisti da regalare a Gian Piero Gasperini, mentre a Milano è da registrare questa mattina la presenza di Luca Percassi. L'Amministratore delegato del club bergamasco era presente nella sede dell'Inter, una semplice visita di cortesia come testimonia il video in calce. In futuro, magari, potrebbero esserci sviluppi in ottica mercato.