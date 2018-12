TMW - Atalanta, Percassi: "La nostra filosofia è chiara: giovani e strutture"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole alla tavola rotonda del premio Manager dell'Anno a Milano di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta. "Come Atalanta il concetto del Fair Play è molto semplice. Abbiamo investito sui giovani e sulle strutture, messo in ordine i conti e cercato di fare plusvalenze importanti. Continueremo con questo metodo anche in futuro laddove tante società in passato sono fallite. Se c'è qualcuno che arriva all'Atalanta e mi dice di voler spendere 150 milioni, lo abbraccio e gli dico no grazie. Lo faccia altrove. Lo stadio? Lavoreremo ancora a partire dalla curva nord, riguarda un elemento prezioso del nostro programma. Bello che i genitori, quando vengono a Zingonia, decidano di mandare i loro ragazzi all'Atalanta. Un privilegio per noi. Campionato? Se ci salviamo siamo felici. Resta questo il nostro obiettivo. Il livello della Serie A si è alzato".