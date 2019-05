Fonte: Antonio Parrotto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato in mixed zone dopo la conquista della Champions League con il 3-1 contro il Sassuolo. "Non siamo ancora ben coscienti di quello che è successo, è un sogno meraviglioso. Dovremo allestire una squadra per una competizione come la Champions League, è un sogno miracoloso che si realizza. C'è voluto talento del mister, poi la tifoseria che è stata straordinaria, anche quando siamo andati sotto. Dobbiamo ringraziare loro. Per noi il futuro della panchina è già assegnato, non c'è nessun dubbio. Parleremo con lui il prima possibile. Eravamo quart'ultimi, ci davano quasi già per retrocessi, il fatto di essere usciti in Europa League è stato maldigerito. Non è stato facile, ma ci ha fatto crescere. Quando eravamo sotto 1-0 abbiamo pensato che se non facciamo gol è dura... abbiamo fatto 103 gol, una follia, straordinaria".