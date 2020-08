tmw Atalanta, Pessina può restare. Piace anche Lazovic per completare la rosa

Matteo Pessina ha convinto l'Atalanta a riportarlo indietro. Così il centrocampista - che ha tirato un sospiro di sollievo dopo lo scontro con Romero di domenica sera e rimarrà fermo solo un mese - dovrebbe partire per il ritiro nerazzurro e poi rimanere. In questo senso la mancata conferma di Tameze può essere una spia importante, a meno che non arrivi il Milan con una proposta molto alta: i rossoneri detengono metà dei diritti economici che arriveranno dalla cessione. Sul giocatore c'è anche il Sassuolo, con De Zerbi che lo ha richiesto. In più sull'asse Verona-Bergamo c'è un altro nome che piace: è quello di Lazovic, già avuto da Gasperini nel 2015-16. Può giocare sia a destra che a sinistra, sarebbe il jolly giusto in caso di addio a Castagne.