TMW - Atalanta, piace Soriano. Le cifre per convincere il Villarreal

L'Atalanta ha messo nel mirino Roberto Soriano, centrocampista del Villarreal, ex Sampdoria. Sarebbe lui l'erede di Cristante, destinato a lasciare Bergamo, ma non è un obiettivo così semplice. Perché le richieste dei valenciani si aggirano intorno ai 15 milioni di euro, mentre l'ingaggio si attesterebbe oltre il milione e mezzo, sopra tutti quanti tranne Alejandro Gomez, capitano dei bergamaschi. Trattativa non semplicissima, dunque, nonostante l'interesse sia concreto. Nelle scorse settimane Soriano è stato accostato all'Inter, mentre due stagioni fa saltò il suo passaggio al Napoli per i diritti d'immagine.