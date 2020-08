tmw Atalanta, primo giorno di ritiro a Zingonia: c'è anche Pessina

Continuano ad arrivare alcuni dei protagonisti per il raduno dell'Atalanta e tra questi, come si può notare nella foto e nel video realizzati da TMW, c'è anche un calciatore rientrato in forza alla rosa atalantina dopo la stagione trascorsa in prestito all'Hellas Verona: si tratta del centrocampista classe '97 Matteo Pessina, profilo peraltro molto ambito sul mercato, ma che per il momento rimarrà alla Dea.