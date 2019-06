TMW - Atalanta, quadriennale per Muriel. Fofana-Malinovskyi, il punto

Fonte: Da Milano, Niccolò Ceccarini

© foto di Federico De Luca

Ultime da Milano in merito ai movimenti di mercato dell'Atalanta, formazione che prepara la prima storica partecipazione alla Champions League. L'affare per Luis Muriel con il Siviglia è praticamente fatto, con l'attaccante colombiano che ha già terminato la Copa America con la sua nazionale a causa di un infortunio rimediato dopo soli tredici minuti della sfida contro l'Argentina.

Incidente meno grave del previsto. Muriel ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro, per questo potrebbe essere già pronto - o quasi - per l'inizio del ritiro. In quattro settimane la Dea conta di avere a disposizione l'ormai ex Fiorentina, pronto a legarsi con un contratto quadriennale alla formazione bergamasca.

Piace Fofana. Per il centrocampo si segue il 24enne calciatore dell'Udinese, mentre Ruslan Malinovskyi del Genk resta una ipotesi più calda. L'Atalanta, però, non vuole andare oltre i 15 milioni di euro per il 26enne ucraino.