Accordo raggiunto tra l'Atalanta e NK Osijek per Bosko Sutalo, giovane difensore centrale classe 2000 che nelle idee nerazzurre dovrebbe prendere il posto di Masiello in rosa. Tuttavia nella trattativa vanno registrati alcuni rallentamenti tra club orobico e giocatore, in termini contrattuali. Non c'è pieno accordo con il suo entourage al momento, ma l'Atalanta sta lavorando per risolvere i dettagli che ancora mancano alla fumata bianca decisiva e mantiene un cauto ottimismo.