TMW - Atalanta, rifinitura questa mattina. In campo anche Luis Muriel

Fonte: dal nostro inviato a Zagabria Patrick Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rifinitura questa mattina per l’Atalanta, in campo anche Luis Muriel. Nelle prossime ore si deciderà se verrà portato in panchina o meno. Presenti anche Luca Percassi, Antonio Percassi e Roberto Spagnolo.