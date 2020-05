tmw Atalanta, ripresi gli allenamenti collettivi. Doppia seduta per gli uomini del Gasp

L'Atalanta è tornata ad allenarsi in gruppo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo di Zingonia per poter effettuare una doppia seduta agli ordini del tecnico di Grugliasco. I nerazzurri avevano già effettuato il doppio tampone e la società aveva predisposto tutti i locali del 'Bortolotti' per poter iniziare subito le attività collettive dopo il via libera ufficiale.

Al momento non sono stati resi ulteriori dettagli a riguardo, ma gli allenamenti continueranno domani con le stesse modalità e nel rispetto del protocollo condiviso da FIGC, Lega e Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). Tra pochi giorni si uniranno al gruppo di lavoro anche chi sta osservando la quarantena - sempre a Zingonia - dopo essere rientrato dall'estero: chi non può ancora allenarsi con la squadra sta comunque portando avanti le sedute individuali.