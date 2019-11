L'Atalanta cerca un difensore di livello in vista della prossima stagione e il profilo di Kaan Ayhan non è certo passato di moda in quel di Bergamo. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrale classe '94 del Fortuna Dusseldorf e della Nazionale turca resta infatti uno dei primi nomi sul tavolo di Sartori. Il giocatore è stato seguito con attenzione anche nelle ultime partite (10 presenze e un gol finora tra Coppa e Bundesliga), offrendo pareri molto positivi. Già qualche mese fa, d'altronde, la Dea era arrivata a offrire fino a 8 milioni di euro per il suo cartellino, vedendosene chiedere però indietro 14. Situazione che potrebbe cambiare la prossima estate, quando i nerazzurri torneranno alla carica per regalare alla rosa di Gasperini un buon rinforzo presente e futuro.