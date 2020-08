tmw Atalanta, se parte Zapata c’è l’idea Batshuayi del Chelsea: la situazione

Duvan Zapata al centro del mercato. L’attaccante dell’Atalanta è ambito da diversi club, tra cui la Juventus. E così la Dea si cautela. L’ultima idea è Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea con cui ha ancora un anno di contratto. Primi contatti in corso. Batshuayi ha un ingaggio elevato ma non sarebbe un ostacolo insormontabile: non è escluso un rinnovo con il Chelsea che potrebbe coprirne una parte e quindi un prestito con opzione. E l’Atalanta sta studiando la situazione, nonostante le incomprensioni capitate durante Atalanta-Borussia Dortmund di Europa League di qualche anno fa.

Michy Batshuayi è la nuova tentazione per l’attacco. Tutto ruota attorno a Zapata...