tmw Atalanta, secondo giorno di lavoro: diversi assenti, alcuni devono rientrare a Bergamo

vedi letture

Secondo giorno di lavoro a Zingonia per l'Atalanta. I nerazzurri, dopo il comunicato ufficiale diramato dalla società, sono scesi in campo per gli allenamenti individuali facoltativi: diversi gli assenti, Gasperini dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di avere tutti a disposizione. Alcuni elementi della rosa sono tornati nel proprio paese d'origine dopo aver passato il periodo di isolamento in città. Ricordiamo che la società ha concesso l'ingresso soltanto ai campi di allenamento, come da indicazioni del Governo.