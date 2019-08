Fonte: Andrea Losapio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Martin Skrtel si avvicina all'Atalanta. Il difensore slovacco, svincolatosi dal Fenerbahce, può arrivare in nerazzurro: mancano ancora i dettagli dell'operazione ma la dirigenza orobica è al lavoro per chiudere con il calciatore ex Liverpool. Le parti stanno trattando per trovare un accordo su base annuale.