tmw Atalanta, si torna in campo: Gollini recupera, Lammers, Pasalic e Caldara a parte

L'Atalanta torna in campo dopo il giorno di pausa. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno con il Midtjylland, si sono allenati a Zingonia per poter preparare al meglio la trasferta di Udine di domenica pomeriggio (calcio di inizio alle ore 15.00). La squadra è stata divisa in due gruppi in base al minutaggio della gara di Champions League.

TORNA GOLLINI - La buona notizia riguarda il numero 95: Pierluigi Gollini, dopo l'infortunio al ginocchio sinistro contro l'Hellas, si è allenato per la maggior parte della sessione odierna col gruppo. Programma differenziato per Caldara, Lammers e Pasalic, mentre Miranchuk e Malinovskyi - risultati positivi al Covid nei giorni scorsi - sono ancora in isolamento. Domani la compagine orobica effettuerà una seduta pomeridiana.