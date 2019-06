TMW - Atalanta, Spagnolo: "Stadio-Champions? Pronto dossier alla UEFA"

Fonte: Dal nostro inviato Patrick Iannarelli

Roberto Spagnolo direttore operativo dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Champions Night, serata organizzata da Corner, sezione del sito de L'Eco di Bergamo dedicata all'Atalanta. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Raccontare Gasperini può essere facile da una parte e molto difficile dall'altra. È una persona bipolare con una punta di isterismo(ride, ndr). Il mio rapporto con Gasp inizia nel 2010: è un personaggio semplice, una persona serie a coerente. È generoso fino all'inverosimile: se non fosse così, non sarebbe l'allenatore che è diventato oggi. Deroghe per la Champions? Noi stiamo presentando un dossier da portare entro metà mese alla UEFA, ci sono diversi problemi: il primo è quello relativo ai i seggiolini. Quelli che ci sono non sono a norma. Oltre ai seggiolini, il problema più grande è quello relativo allo spazio: c'è bisogno di spazio per le televisioni e per i giornalisti, le sale per i delegati UEFA. Questa infrastrutture non le abbiamo al momento, visto che siamo in fase di realizzazione. Ci proveremo, ad oggi è difficile: serviranno decine e decine di deroghe. Il momento più bello della stagione? Ce ne sono stati tanti, dalla conquista della finale di Coppa Italia alla consapevolezza che questi ragazzi avrebbero potuto fare qualcosa di grande. La Champions è un traguardo storico per la città di Bergamo. Percassi? Vi racconto un aneddoto divertente: il presidente ha una tenuta, ed ha tante galline. A gennaio ha portato le uova a tutti e la domenica successiva abbiamo vinto: adesso ho il fegato a pezzi, abbiamo mangiato solo uova fino alla fine dell'anno (ride, ndr)".