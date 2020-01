TMW - Atalanta, Sportiello: "Il mio 2020? Lavoro per farmi trovare pronto"

Fonte: Patrik Iannarelli

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta, ha parlato in zona mista dopo la netta vittoria con il Parma. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Nel riscaldamento ho fatto un paio di parate importanti (ride, ndr). Scherzi a parte, abbiamo fatto una grande gara, non era facile per me: non giocavo da parecchio tempo, per fortuna è andata bene. È stata una giornata intensa, quando sei giovane prendi le cose in modo molto più superficiale, ora sono un po' più maturo e ci ho pensato parecchio. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi per l'affetto che mi hanno dimostrato".

La partita di oggi? "Non mi aspettavo un altro 5-0, ma siamo un bel gruppo, umile, questa è la nostra caratteristica principale".

Passare dai fischi agli applausi? "Fa parte del nostro mestiere, è stato particolare, ho vissuto con queste emozioni anche per quello. Il mio compito è farmi trovare pronto per la squadra".

Obiettivo Champions? "Abbiamo accorciato sulla Roma, ma il campionato è ancora lungo. Ci sono tante partite da giocare, ci aspettando 4-5 mesi di battaglia".

I miei obiettivi per il 2020? "Farmi trovare pronto qualora ce ne fosse il bisogno. Voglio allenarmi forte e dare il mio supporto alla squadra".

La sfida con l'Inter? "Andiamo a Milano per giocarcela. L'Inter è un'ottima squadra guidata da un grande allenatore. Sarà una bella battaglia".