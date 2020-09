tmw Atalanta su Brekalo: ma la richiesta del Wolfsburg e l'ingaggio frenano l'affare

vedi letture

L'Atalanta cerca la quadra per arrivare a Josip Brekalo, attaccante classe '98 del Wolfsburg. La Dea, dopo il viaggio di un intermediario del club in Germania, ha individuato in Brekalo un obiettivo forte per rinforzare l'attacco di Gasperini, anche se qualche problema di sorta esiste, come raccolto da TMW: per prima cosa la formula dell'operazione, col Wolfsburg che vorrebbe chiudere una cessione a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro e l'Atalanta che punterebbe ad un prestito con riscatto condizionato. C'è poi il nodo ingaggio: la richiesta arrivata è di 2,4 milioni a stagione, cifra superiore al salary cap da 2 milioni (eccezion fatta per Gomez) che la società ha stabilito. L'idea orobica, per abbassare la richiesta, è quella di proporre un contratto lungo al giocatore, anche se ad oggi non sembra una soluzione facilmente percorribile.