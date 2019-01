© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Gosens, finito in panchina nelle ultime tre uscite dell'Atalanta, ha ricevuto un sondaggio importante da parte del Monaco nelle ultime ore del mercato. Un sondaggio che è rimasto tale, vista l'intenzione del club di non privarsi del giocatore in questa sessione a dispetto delle tante offerte arrivare per l'esterno tedesco dei nerazzurri.