tmw Atalanta-Thauvin, contatti continui. Ci sono Leicester e Aston Villa, le cifre

Sono ore d'attesa per l'Atalanta riguardo alla pista Florian Thauvin, esterno offensivo di proprietà dell'Olympique Marsiglia, con contatti fra le parti che sono recenti e che, in breve, potrebbero anche portare a una soluzione del caso, in un verso oppure nell'altro. Per il francese la destinazione è gradita, l'idea del quinquennale lo stuzzica ma per ora le cifre sono ancora basse per pensare a un accordo.

INSERIMENTI DI LEICESTER E ASTON VILLA - Nelle ultime ore le due squadre di Premier League si sono interessate fortemente al calciatore, ma l'idea è quella di giocare la Champions League la prossima stagione. Quindi sembrerebbero due situazioni ancora distanti dal potere portare a uno scippo. Dall'altro lato, però, c'è anche la possibilità che rimanga un altro anno all'Olympique Marsiglia per conquistare l'Europeo e poi, fra un anno, scegliersi la propria destinazione.

VALUTAZIONE CHE SCENDE? Le richieste dell'OM - che sta cercando di prolungare, ma non ci sono margini al momento - è arrivata a 15 milioni. La forbice c'è anche con una possibile offerta dell'Atalanta, orientata verso il basso. Insomma, la buona conclusione dell'affare è tutt'altro che semplice.