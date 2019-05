TMW - Atalanta, Toloi: "Bello non sapere in che Europa giocheremo"

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

A margine dell'incontro coi tifosi all'Atalanta Store avvenuto oggi, Rafael Toloi ha parlato così del campionato dell'Atalanta e delle proprie condizioni dopo l'infortunio che lo costringerà a saltare il finale di stagione: "Devo avere un po' di pazienza e cercare di recuperare al meglio, era un po' che soffrivo di questo problema e dopo l'intervento il dottore mi ha detto che era un po' più grave di quanto previsto. Adesso serve pazienza e tranquillità, cercare di lavorare in vista della prossima stagione. Non è facile stare fuori in questo momento, ho sofferto ma non mi devo lamentare, perché ho sempre giocato in ogni partita prima dell'infortunio. Quello che potevo fare ho fatto, ora sono il tifoso numero uno della squadra".

Quanto ti mancherà questo finale di stagione con l'Atalanta?

"E' un finale di stagione molto molto bello, la squadra sta bene e gioca con fiducia. Per me è dura non essere assieme ai miei compagni in questo momento, specie per me che sono qui da quattro anni. I tifosi e la società meritano, così come il mister e i ragazzi, tutti".

Ibanez è il giocatore che è andato sotto la tua ala protettiva, lo vedi pronto per l'esordio sabato?

"E' un ragazzo serio e giovane, con tanta voglia di imparare. Non so cosa farà il mister ma sono sicuro che avrà presto spazio. E' un giocatore veloce, forte fisicamente, con un buon piede. Ha bisogno di un po' di tempo ma ha tante qualità".

Giocherai in Europa con l'Atalanta vero?

"Sì, ho due anni di contratto ancora e non è un problema questo. Devo pensare a recuperare bene adesso, soffro da un po' di questi problemi alla caviglia. Ora è tutto pulito e devo avere un po' di pazienza e fare terapia nel modo giusto".

Quale Europa?

"Non lo so, mancano tre partite e stiamo parlando di questo, è molto bello".

Genoa è un avversario tosto, lo si è visto domenica contro la roma.

"Assolutamente sì, questi punti per noi sono importantissimi ma anche loro hanno bisogno di muovere la classifica. All'andata è stata una partita difficile, non è semplice giocare contro di loro, ma i ragazzi sono pronti per fare una bella partita".

Per quanto riguarda la difesa, infortuni e squalifiche vi hanno tolto tanto in vista del Genoa:

"Sappiamo quanto sono importanti Masiello e Mancini, ma sono sicuro che chi giocherà sarà pronto per giocare e fare il meglio".

Chi farà il capitano senza Gomez e te?

"Abbiamo tanti giocatori che possono prendere la fascia e che sono qui da tanti anni, è un problema davvero piccolo".