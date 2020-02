vedi letture

tmw Atalanta, Toloi: "Il 4-1 non basta, ancora non è finita"

Dopo il 4-1 contro il Valencia parla il difensore dell'Atalanta, Rafael Toloi. "Siamo felici, volevamo vincere. Il risultato è bello ma c'è tutto da giocare, non è niente di definitivo. Dovremo fare una grande gara là, hanno una grande squadra e giocatori di livello. E' stata difficile ma non è finita, là sarà il secondo tempo. Il gol subito? Come difensori non vogliamo prender gol, eravamo arrabbiati. Però abbiamo fatto bene, ora pensiamo al campionato. La gara col Sassuolo è difficile. Qui è stata bella, una festa per i nostri tifosi, vogliamo ringraziarli ma dobbiamo ancora lavorare tanto. C'è da giocare, in campionato e Champions, dunque massima concentrazione e pensiamo al Sassuolo. Abbiamo tante partite ancora davanti. Siamo felici, però, ovviamente è un risultato importante ma non è finita. Ci darà una spinta forte ma lavoreremo ancora, pensando gara dopo gara. Il nostro obiettivo oggi era vincere la gara, abbiamo fatto bene ma non è finita".