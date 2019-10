TMW - Atalanta, Toloi: "In Champions il livello è alto, dobbiamo migliorare"

Fonte: Patrik Iannarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha parlato in zona mista dopo il pesante ko subito sul campo del Manchester City. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo giocato contro un avversario di qualità, ma potevamo fare molto meglio. È una serata amara, soprattutto per un difensore: subire 5 gol non è bello. Dobbiamo cercare di migliorare e rialzare subito la testa. Cosa ha imparato l'Atalanta? Che in Champions League il livello è alto, ci sono tanti giocatori forti: è una competizione totalmente diversa dal campionato".