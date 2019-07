TMW - Atalanta, tre club di Serie C si muovono per Santopadre

© foto di Federico De Luca

Si profila una nuova avventura in prestito in Serie C per Alessandro Santopadre, portiere classe 1998 di proprietà dell'Atalanta e reduce da una stagione alla Paganese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore si sono mosse Pistoiese, Sicula Leonzio e Alma Juventus Fano.