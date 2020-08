tmw Atalanta, tutti negativi i tamponi prima della Champions. Domenica partenza per Lisbona

vedi letture

L'Atalanta, seguendo il rigido protocollo UEFA, ha effettuato nelle scorse ore i tamponi a tutto il gruppo squadra. La massima organizzazione calcistica europea, in vista della Final Eight di Lisbona, vuole che tutte le squadre facciano i test 48-72 ore prima della partenza per poi ripeterli prima della partita vera e propria. Tutti i membri del gruppo squadra orobico sono risultati negativi, la partenza per il Portogallo è prevista per domenica nel tardo pomeriggio.