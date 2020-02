vedi letture

tmw Atalanta-Valencia, Canizares: "Diakhaby e Mangala inaffidabili: non dormiamo tranquilli"

Nel corso dell'intervista esclusiva concessa a TMW a poche ore da Atalanta-Valencia, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions in programma stasera a San Siro, la leggenda dei pipistrelli Santiago Cañizares ha parlato anche dell'emergenza in difesa per la squadra di Celades: "La mancanza dei due difensori centrali è un problema tremendo, lo ammetto. A Valencia non dormiamo bene da tempo visto che Mouctar Diakhaby è in fase calante rispetto allo scorso anno, mentre Eliaquim Mangala ha giocato pochissimo finora: in parole più semplici, questi due sostituti non sono minimamente all'altezza dei titolari. Proprio per questo sono convinto che stasera il Valencia debba attaccare fin dal 1' l'Atalanta sfruttando le sue rapide e imprevedibili transizioni dalla difesa, senza lasciare il pallino del gioco alla formazione di Gasperini e mettendole subito forte pressione".